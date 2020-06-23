Подписан закон об усилении соцгарантий детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+

Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц», который Верховная Рада приняла 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Что это дает. Повысят социальные гарантии для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, лиц, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Закон предусматривает:

увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается согласно закону «О государственной помощи семьям с детьми», с двух до двух с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до трех с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

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При определении права на назначение помощи на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом Министров.

Вносит дополнения к закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, которое не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Дает новое определение среднемесячного совокупного дохода семьи, который применяется при определении размера пособий в соответствии с законами Украины «О государственной помощи семьям с детьми», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом Министров.

Расширен круг лиц, нуждающихся в дополнительном содействии в трудоустройстве. Этот перечень дополнен неработающими трудоспособными лицами из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Предоставляется право на назначение государственной социальной помощи на уход за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государственная помощь на уход таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

В “Слуге народа” хотят повысить прожиточный минимум. Размер прожиточного минимума могут увеличить в несколько раз, а для трудоспособных вообще повысить до уровня минимальной зарплаты. При этом необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) поднять до уровня нового ПМ.

Сейчас прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2020 года – 2027 грн; с 1 июля – 2118 грн; с 1 декабря – 2189 грн.

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