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Подписан закон об усилении соцгарантий детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+

Подписан закон об усилении соцгарантий детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+

Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц», который Верховная Рада приняла 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Что это дает. Повысят социальные гарантии для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, лиц, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Закон предусматривает:

  • увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается согласно закону «О государственной помощи семьям с детьми», с двух до двух с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до трех с половиной прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

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При определении права на назначение помощи на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом Министров.

  • Вносит дополнения к закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» и устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, которое не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.
  • Дает новое определение среднемесячного совокупного дохода семьи, который применяется при определении размера пособий в соответствии с законами Украины «О государственной помощи семьям с детьми», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
  • Предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом Министров.
  • Расширен круг лиц, нуждающихся в дополнительном содействии в трудоустройстве. Этот перечень дополнен неработающими трудоспособными лицами из числа членов малообеспеченных семей, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.
  • Предоставляется право на назначение государственной социальной помощи на уход за одинокими лицами, достигшими 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государственная помощь на уход таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет государственного бюджета.

Справка Finance.ua:

  • В “Слуге народа” хотят повысить прожиточный минимум. Размер прожиточного минимума могут увеличить в несколько раз, а для трудоспособных вообще повысить до уровня минимальной зарплаты. При этом необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) поднять до уровня нового ПМ.
  • Сейчас прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2020 года – 2027 грн; с 1 июля – 2118 грн; с 1 декабря – 2189 грн.

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По материалам Finance.UA
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