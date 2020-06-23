Подписан закон об усилении соцгарантий детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+

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Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц», который Верховная Рада приняла 2 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Что это дает. Повысят социальные гарантии для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, лиц, достигших 80-летнего возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Закон предусматривает:
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При определении права на назначение помощи на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом Министров.
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