Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - Euronews

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Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытие внешних границ Евросоюза.
Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на источники.
Речь идет о странах, которые предлагают включить в “белый список” с начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.
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Из других европейских стран вне ЕС границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.
Впрочем, в ЕС еще не приняли окончательного решения по открытию границ, поэтому список стран еще может измениться.
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