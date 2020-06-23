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Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - Euronews

Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - Euronews

Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытие внешних границ Евросоюза.

Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на источники.

Речь идет о странах, которые предлагают включить в “белый список” с начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.

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Из других европейских стран вне ЕС границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

Впрочем, в ЕС еще не приняли окончательного решения по открытию границ, поэтому список стран еще может измениться.

По материалам РБК-Украина
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