Что будет с экономикой в 2021 и выживет ли малый бизнес: прогноз Шмыгаля

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В Кабмине надеются, что в следующем году ситуация с коронавирусом позволит восстановить работу необходимых для малого и среднего бизнеса сфер.
В данный момент ограничения больше всего ударили по шести сферах экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью “НВ”.
Их восстановление позволит достичь анонсированного роста экономики Украины на 3-4% в 2021.
Именно приостановленные сферы питали малый и средний бизнес:
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“Надеюсь, что в следующем году ситуация с ограничениями и лечением COVID-19 будет лучше, чем в этом, – поэтому мы по меньшей мере восстановим те сферы, которые в этом году провалились, и это уже даст определенное возвращение на какой-то уровень”, – сказал он.
Кроме того, Шмыгаль анонсировал ряд шагов для стимулирования экспорта:
“И также у нас хорошие программы по поддержке микро- и малого бизнеса, а это то, что также даст прирост. Сегодня количество безработных — более 0,5 миллиона. При этом за период карантина оно увеличилось с 320 тысяч до 510 тысяч. Но в это же время мы трудоустроили свыше 150 тысяч человек”, – пояснил премьер.
Премьер уверен, что малый бизнес выживет. Он отметил, что сейчас Кабмин создал все условия для хотя бы минимальной поддержки тех, кто потерял работу или возможность зарабатывать.
“Мы ускорили получение пособия по безработице, создали возможность получить кредитные каникулы. Законом малый и средний бизнес освобожден от ЕСВ, при этом государство ЕСВ людям зачисляет. Все эти преимущества являются “подушкой безопасности”, – пояснил глава правительства.
В то же время он отметил, что есть вопросы к размеру этой “подушки” и ее эффективности. Однако правительство продолжает работу над созданием и развитием кредитных программ.
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