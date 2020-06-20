НКРЭКУ утвердила план развития украинских газохранилищ на следующие 10 лет (инфографика)

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НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО «Укртрансгаз» на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год. Соответствующее постановление № 1151 от 24.06.20 г., опубликована на сайте НКРЭКУ.
Общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ в 2020-2029 гг. составляет 13,5 млрд грн (без НДС).
В этом году на реконструкцию объектов подземных газохранилищ запланировано направить 576,9 млн грн (без НДС). Согласно инвестиционной программе на 2020 год, кроме текущих ремонтов и программ, Оператор ПХГ реализует три масштабных инвестиционных проекта.
На Дашавском ПХГ переоборудуют установку осушения газа с автоматизацией технологического процесса. Это позволит обеспечить качественные параметры газа, подаваемого в магистральные газопроводы, а также улучшить эффективность работы технологического оборудования и газохранилищ в целом.
Второй запланированный объект на текущий год – первая очередь реконструкции газосборного пункта Богородчанского газохранилища. Замена устаревшего оборудования поможет достичь максимальных проектных показателей работы хранилища, автоматизировать регулирование закачки и отбор газа и уменьшить вредное влияние на окружающую среду.
Также в текущем году запланировано начать реконструкцию компрессорного цеха № 4
дожимной компрессорной станции Бильче-Волица, а именно заменить газотурбинные агрегаты, цеховые системы и коммуникации.
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