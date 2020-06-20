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НКРЭКУ утвердила план развития украинских газохранилищ на следующие 10 лет (инфографика)

НКРЭКУ утвердила план развития украинских газохранилищ на следующие 10 лет (инфографика)

НКРЭКУ утвердила План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО «Укртрансгаз» на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год. Соответствующее постановление № 1151 от 24.06.20 г., опубликована на сайте НКРЭКУ.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ в 2020-2029 гг. составляет 13,5 млрд грн (без НДС).

В этом году на реконструкцию объектов подземных газохранилищ запланировано направить 576,9 млн грн (без НДС). Согласно инвестиционной программе на 2020 год, кроме текущих ремонтов и программ, Оператор ПХГ реализует три масштабных инвестиционных проекта.

На Дашавском ПХГ переоборудуют установку осушения газа с автоматизацией технологического процесса. Это позволит обеспечить качественные параметры газа, подаваемого в магистральные газопроводы, а также улучшить эффективность работы технологического оборудования и газохранилищ в целом.

Второй запланированный объект на текущий год – первая очередь реконструкции газосборного пункта Богородчанского газохранилища. Замена устаревшего оборудования поможет достичь максимальных проектных показателей работы хранилища, автоматизировать регулирование закачки и отбор газа и уменьшить вредное влияние на окружающую среду.

Также в текущем году запланировано начать реконструкцию компрессорного цеха № 4
дожимной компрессорной станции Бильче-Волица, а именно заменить газотурбинные агрегаты, цеховые системы и коммуникации.

По материалам Finance.UA
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