День финансов, 25 июня: ипотека 9,99% от ПриватБанка, "бюджетный котел" и МВФ, безопасность платежей при оплате картой

Четверг, 25 июня – интересная дата для нашей страны. Год назад, 25 июня 2019 года, НБУ сообщил о введении купюры номиналом 1000 гривен. Уже с 25 октября 2019 года Нацбанк ввел в обращение эту банкноту. Это событие подтолкнуло нас создать тест, который поможет Вам проверить свои знания и узнать больше интересных фактов о национальной валюте. Начать тест 👉 Конституция = гривна = государство: что Вы знаете о нацвалюте Украины? 🧐

Бюджетный котел, или на что пойдут деньги МВФ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил, как именно Украина будет использовать кредит Международного валютного фонда. Он признал, что вокруг этой темы идет немало “безосновательных спекуляций”. Он также напомнил, что, кроме МВФ, Украина рассчитывает на финансовую помощь других международных институтов.

Льготы на коммуналку для каждой третьей семьи. По словам заместителя министра развития общин и территорий Наталии Хоцяновской, помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.

Газовый рынок для населения. С 1 июля украинцы начинают жить в новых реалиях – гарантированной государством цены на “голубое топливо” больше не будет, цену на газ в конфорках будет диктовать рынок, а поставщика можно будет поменять на другую газопоставляющую компанию, которая предложит лучший сервис и более низкую цену.

Штрафы за превышение скорости. Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

Ипотека 9,99% ПриватБанка. ПриватБанк с 1 июля 2020 года начинает кредитовать в рамках государственной программы “Доступное жилье под 10%”. Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке на срок до 20 лет, первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

Как обезопасить свои платежи при оплате картой. Об этом во время вебинара FinUpDate: Выпуск 9. рассказал директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua) Сергей Козлов. По его словам, есть два вида мошенничества с онлайн-платежами. Что нужно делать, чтобы обезопасить себя и избежать потери денег таким способом – читайте здесь.

А если вы по каким-то причинам не хотите дальше пользоваться картой и решили ее закрыть, то карту нужно вернуть, а счет закрыть. Об этом читайте в новом материале Finance.ua – Как закрыть кредитную карту 💳