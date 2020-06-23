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Браузер Apple Safari позволит авторизоваться на сайтах с помощью Face ID и Touch ID

Браузер Apple Safari позволит авторизоваться на сайтах с помощью Face ID и Touch ID

Браузер Safari 14, который будет поставляться вместе с iOS 14 и macOS 14, позволит пользователям проходить аутентификацию на веб-сайтах с помощью Face ID или Touch ID. Как и многое другое, данная функция была представлена разработчиками на недавней конференции WWDC 2020.

Наличие функции авторизации на сайтах с помощью Face ID или Touch ID было подтверждено в бета-версии Safari. Функция построена на базе компонента WebAuthn и стандарта FIDO2. Она призвана сделать процесс входа на сайты таким же простым, как авторизация в приложениях, защищённых от постороннего доступа с помощью Face ID или Touch ID.

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WebAuthn представляет собой API, стремящийся сделать авторизацию на веб-сайтах проще и безопаснее. В отличие от паролей, которые зачастую подбираются злоумышленниками и уязвимы к фишинговым атакам, WebAuthn задействует шифрование и может использоваться с другими средствами обеспечения безопасности, такими как биометрические данные или аппаратные ключи безопасности. Сайтам потребуется добавить поддержку подтверждения личности таким способом, чтобы пользователи могли проходить авторизацию через Face ID или Touch ID.

Это не первый случай, когда Apple реализует поддержку функций на основе стандарта FIDO2. В прошлом году в iOS 13.3 появилась поддержка физических ключей безопасности, совместимых с FIDO2, а не так давно у пользователей появилась возможность авторизации таким образом в учётной записи Google на устройствах с iOS. Аппаратный ключ безопасности обеспечивает дополнительную защиту учётной записи, поскольку злоумышленникам потребуется иметь физический доступ к нему, чтобы пройти авторизацию в учётной записи вместо пользователя.

По материалам 3dnews.ru
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