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Кабмин выделил 754 миллиона для возобновления западных областей после наводнений

Кабмин выделил 754 миллиона для возобновления западных областей после наводнений

Кабинет Министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Сегодня на заседании правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Сколько выделяют денег:

  • Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн;
  • Черновицкой – 30 млн грн;

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  • Закарпатью – 30 млн грн;
  • Львовщине – 10 млн грн.

Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн – на Национальную гвардию, 19 млн – на Нацполицию для ликвидации стихии в 5 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская.

Кабинет Министров поддержал эти предложения. Вместе все озвученные расходы составят 754 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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