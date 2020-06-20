Кабмин выделил 754 миллиона для возобновления западных областей после наводнений

Кабинет Министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Сегодня на заседании правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Сколько выделяют денег:

Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн;

Черновицкой – 30 млн грн;

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Закарпатью – 30 млн грн;

Львовщине – 10 млн грн.

Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн – на Национальную гвардию, 19 млн – на Нацполицию для ликвидации стихии в 5 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская.

Кабинет Министров поддержал эти предложения. Вместе все озвученные расходы составят 754 млн грн.