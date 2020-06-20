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Суд обязал УЗ выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги"

Суд обязал УЗ выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги"

“Укрзализныци” грозят финансовые проблемы из-за решения суда, которым компанию признали правопреемником ГП “Донецкая железная дорога”. Отныне УЗ должна погасить 6,5 миллиарда гривень долгов ГП перед кредиторами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По решению Большой Палаты Верховного Суда “Укрзализныця” признано правопреемником, в частности, ГП “Донецкая железная дорога” с даты государственной регистрации АО – 21 октября 2015.

В компании отмечают, что теперь УЗ будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП “Донецкая железная дорога” и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Также решение Верховного Суда по факту означает, что “Укрзализныця” будет обязана погасить все долги ГП “Донецкая железная дорога”, не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.

Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По материалам Економічна Правда
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