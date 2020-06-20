Суд обязал УЗ выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укрзализныци” грозят финансовые проблемы из-за решения суда, которым компанию признали правопреемником ГП “Донецкая железная дорога”. Отныне УЗ должна погасить 6,5 миллиарда гривень долгов ГП перед кредиторами.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По решению Большой Палаты Верховного Суда “Укрзализныця” признано правопреемником, в частности, ГП “Донецкая железная дорога” с даты государственной регистрации АО – 21 октября 2015.
В компании отмечают, что теперь УЗ будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП “Донецкая железная дорога” и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.
Также решение Верховного Суда по факту означает, что “Укрзализныця” будет обязана погасить все долги ГП “Донецкая железная дорога”, не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.
Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости3 ч. назад - 1342 14
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июляВчера, 13:49 - 1872 8
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 3492 4
"Лес - не дамба": Чиновники отрицают связь между вырубкой леса и паводками2 ч. назад - 302 3
В Киеве построят более 10 транспортных развязок4 ч. назад - 694 3
Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживанияВчера, 16:03 - 92475 3
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 3492 4
Цена и количестко продаваемой "вторички" Киева в мае (инфографика)Вчера, 20:00 - 2273
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июляВчера, 13:49 - 1872 8
НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски относительно достаточности капитала, из них 2 государственныхВчера, 15:00 - 1555
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Вчера, 13:35 - 1819 2
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Позавчера, 12:10 - 498
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1062
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 516 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1953 1