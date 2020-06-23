Первый гибридный электросамолет на водороде совершил полет (видео)

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ZeroAvia заявляет, что она успешно выполнила первый в истории полет коммерческого самолета с электрическим двигателем в Великобритании.
22 июня 2020 года самолет HyFlyer компании, на котором была установлена последняя версия гибридной водородно-электрической трансмиссии, вылетел из аэропорта Крэнфилд в Бедфордшире в рамках программы по созданию большого дальнего самолета с нулевым уровнем выбросов.
С их нулевыми выбросами самолеты с электрическим приводом вызывают большой интерес, но их потребность в больших, тяжелых батареях и недостаток дальности ограничивают их потенциальное применение. HyFlyer справляется с этим, используя новую трансмиссию на водородных топливных элементах, сравнимую по характеристикам с обычным двигателем, которая увеличивает диапазон и снижает затраты за счет сокращения циклов работы аккумулятора.
ZeroAvia, финансируемая через Innovate UK и программу аэрокосмических исследований и разработок, организованную Институтом аэрокосмических технологий (ATI), заявляет, что технология Project HyFlyer может быть масштабирована за короткое время, и компания предусматривает запуск 10-20-местных самолетов в течение трех лет, 50-100-местные версии к 2030 году и 200-местный самолет с дальностью полета более 5556 км к 2040 году.
HyFlyer уже прошел полные испытания на полной мощности, и в ближайшие несколько месяцев запланированы водородно-электрические испытательные полеты на большие расстояния.
Конечным испытанием будет полет от 463 до 556 км с Оркнейских островов в Шотландии.
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