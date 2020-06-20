Производители компенсировали потери: названы причины высоких цен на продукты

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Цены на продукты питания в мае 2020 года были выше, чем обычно в этом месяце. Вероятно, это связано с попыткой производителей быстро компенсировать потери предыдущих месяцев.
Об этом говорится в Обзоре инфляции Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
Как отмечается в документе, в мае 2020 года рост цен на потребительском рынке ожидаемо замедлился до 0,3% вследствие как общего сокращения спроса во время карантина, так и сезонного снижения ценового давления в предлетний месяц.
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В годовом расчете ценовая динамика также продолжала замедляться до 1,7% (2,1% в апреле 2020 года).
“Учитывая карантинные ограничения, введенные для преодоления пандемии COVID-19 на фоне слабого спроса и в случае относительно низкого уровня инфляционных ожиданий в дальнейшем на протяжении 2020 года следует ожидать сохранения (с несущественными колебаниями) сдержанных темпов потребительской инфляции”, – говорится в обзоре.
Вместе с тем на динамику инфляции будет влиять увеличение роли кредитного канала эмиссии денег, в т. ч. для поддержки бизнеса и введения антикризисных мер, а также повышение составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки, отмечают специалисты Минэкономики.
В обзоре также отмечается, что в мае цены в промышленности, впервые в этом году, снизились на 0,6% (в расчете к предыдущему месяцу). В годовом расчете цены были ниже прошлогодних на 5,1% (“минус” 2,6% в апреле 2020 года).
“Возвращение к прошлогоднему тренду на снижение цен было как реакцией рынка на нисходящую ценовую динамику на мировом рынке по большинству товаров, так и отражением низкого уровня деловой активности из-за негативного влияния пандемии COVID-19”, – говорится в обзоре.
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