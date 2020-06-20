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Volkswagen задумал купить компанию по прокату автомобилей Europcar

Volkswagen задумал купить компанию по прокату автомобилей Europcar

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG ведет переговоры с французской компанией по прокату автомобилей Europcar.

Как сообщает Reuters, Volkswagen обратился к Europcar, чтобы выразить свою заинтересованность в поглощении.

Источники объяснили, что сделка позволит немецкому автопроизводителю лучше использовать свой автопарк. Однако пока неизвестно, удастся ли VW достичь соглашения на фоне коронакризиса.

Несколько частных акционерных компании, среди которых Apollo Global Management, также проявили интерес к компании по прокату автомобилей. Europcar имеет рыночную капитализацию 420 млн евро и чистый долг более 1 млрд евро. Компания по прокату автомобилей борется с экономическими последствиями пандемии, которая ограничила международные перевозки и ударила по спросу на прокат авто.

Издание сообщает, что Volkswagen, которая продала Europcar инвестиционной компании Eurazeo в 2006 году примерно за 1,26 млрд евро, может приобрести компанию по прокату автомобилей со значительной скидкой. Volkswagen, Apollo и Eurazeo, которой принадлежит почти 30% Europcar, от комментариев отказались.

По материалам Mind
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