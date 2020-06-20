"Укрпочта" предупредила жителей запада Украины о задержках с пенсиями

Жителям Западной Украины, где сложилась непростая ситуация с погодными условиями, могут задержать пенсии, письма и посылки.

Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский в FACEBOOK.

“Мы делаем все, чтобы вовремя доставить ваши письма, посылки и конечно пенсии, не ставя под угрозу жизнь наших сотрудников”, – написал он.

По его словам, сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы нескольких областей.

В каких областях возможно задержание выплат:

Закарпатская обл.;

Ивано-Франковская;

Черновицкая

Львовская – если уровень воды повысится.

“Мы делаем все необходимое, чтобы как только будет такая возможность восстановить стандартную работу, что, конечно, непросто, в условиях карантина и наводнения одновременно. Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли оказывать вам услуги там, где это только возможно уже сегодня”, – подытожил Смелянский.

Отметим, из-за резкого ухудшения погодных условий и проливных дождей уже несколько дней в Западных областях Украины начались паводки.

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