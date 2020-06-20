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"Укрпочта" предупредила жителей запада Украины о задержках с пенсиями

"Укрпочта" предупредила жителей запада Украины о задержках с пенсиями

Жителям Западной Украины, где сложилась непростая ситуация с погодными условиями, могут задержать пенсии, письма и посылки.

Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский в FACEBOOK.

“Мы делаем все, чтобы вовремя доставить ваши письма, посылки и конечно пенсии, не ставя под угрозу жизнь наших сотрудников”, – написал он.

По его словам, сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы нескольких областей.

В каких областях возможно задержание выплат:

  • Закарпатская обл.;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая
  • Львовская – если уровень воды повысится.

“Мы делаем все необходимое, чтобы как только будет такая возможность восстановить стандартную работу, что, конечно, непросто, в условиях карантина и наводнения одновременно. Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли оказывать вам услуги там, где это только возможно уже сегодня”, – подытожил Смелянский.

Отметим, из-за резкого ухудшения погодных условий и проливных дождей уже несколько дней в Западных областях Украины начались паводки.

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.
  • Министерство социальной политики Украины разработало программу по улучшению обеспечения социально незащищенных слоев населения.
  • По словам председателя комитета социальной политики и ветеранов Верховной Рады Галины Третьяковой, накопительный пенсионный уровень должен заработать в 2023 году, по закону. Чтобы система заработала раньше, это требует напряженной работы исполнительной ветви власти.
По материалам Finance.UA
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