"Укрпочта" предупредила жителей запада Украины о задержках с пенсиями

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Жителям Западной Украины, где сложилась непростая ситуация с погодными условиями, могут задержать пенсии, письма и посылки.
Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский в FACEBOOK.
“Мы делаем все, чтобы вовремя доставить ваши письма, посылки и конечно пенсии, не ставя под угрозу жизнь наших сотрудников”, – написал он.
По его словам, сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы нескольких областей.
В каких областях возможно задержание выплат:
“Мы делаем все необходимое, чтобы как только будет такая возможность восстановить стандартную работу, что, конечно, непросто, в условиях карантина и наводнения одновременно. Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли оказывать вам услуги там, где это только возможно уже сегодня”, – подытожил Смелянский.
Отметим, из-за резкого ухудшения погодных условий и проливных дождей уже несколько дней в Западных областях Украины начались паводки.
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