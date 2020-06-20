День финансов, 24 июня: инициативы нардепов по "еврономерам", пенсии и реструктуризации долгов за ЖКХ

Среда, 24 июня. Что грозит должникам за коммуналку, и какие факторы влияют на курс доллара в Украине.

Новые льготы для владельцев “еврономеров”. Депутаты в новом законопроекте предлагают освободить от уплаты акцизного налога на новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года. Также будут предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на “еврономерах”, которые уже находятся на территории Украины.

Стресс-тест от НБУ. Национальный банк провел экспресс-стресс-тест относительно стабильности банков. Как показали результаты, 7 частных и 2 государственных банка показали риски по достаточности капитала. Регулятор отмечает, что эти банки не несут угрозу финансовой стабильности.

Что влияет на курс доллара? В новом видео на YouTube-канале Finance.ua наш финансовый эксперт Алексей Козырев подробно рассказывает, какие же факторы сегодня влияют на курс доллара в Украине. Также он неизменно даст свой прогноз курса на неделю.

Запуск второго и третьего уровней пенсионной системы уже скоро. Глава НКЦБФР Тимур Хромаев рассказал, что законопроект о втором уровне пенсионной системы уже зарегистрирован в Верховной Раде, а о третьем – будет подан до конца года. По его словам, основная проблема при проведении пенсионной реформы – это недоверие инвесторов и вкладчиков к тем, кто управляет средствами.

Также глава НКЦБФР сообщил, что фондовый регулятор защитит права инвесторов на рынке жилья. Как он отмечает, на этапе первичного строительства существует большая проблема отсутствия механизма учета и формирования активов. “У инвестора должна быть защита от потери всей суммы инвестиции”, – заявил Хромаев.

Реструктуризация долгов за коммуналку. Недавно в ВРУ народными депутатами был зарегистрирован проект закона о реструктуризации долгов потребителей за ЖКУ. Согласно документу, должникам могут ограничить право выезда за пределы Украины, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием. В случае незаключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, взимается по решению суда.

Новые процедуры прописки в ипотечном жилье. С 23 июня в Украине вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживания. Изменения затронули процедуру прописки в ипотечное жилье. К примеру, если место жительства находится в ипотеке, регистрация в нем должна происходить с письменного разрешения ипотекодержателя. Больше деталей.

Как безопасно платить картами, гаджетами и даже лицом? Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно удобными есть диджитал-решения, которые касаются платежей. Однако пользователям стоит знать не только как действуют цифровые платежи, но и правила безопасности на каждый день. Именно об этом будет новая программа вебинара FinUpdate: выпуск 9, который состоится уже завтра, 25 июня, с 11:30 до 13:00. Участие бесплатно по предварительной регистрации. Ссылка для бесплатной регистрации.