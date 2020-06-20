Зеленский пообещал разобраться с зарплатными долгами шахтеров

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Президент Владимир Зеленский вышел к шахтерам, которые митингуют под Офисом Президента, и пообещал разобраться с “Центрэнерго”, почему горнякам не выплачивают деньги.
Соответствующую видеозапись обнародовал в Facebook народный депутат из фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук.
“Дайте мне, пожалуйста, несколько дней. Я сейчас разберусь с “Центрэнерго”, почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой, к своим семьям. Я разберусь”, – сказал Зеленский.
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Камельчук поблагодарил президента за внимание к горнякам шахты “Надежда”.
“Наши просьбы были услышаны. Надеемся на быстрое решение вопроса задолженности “Центрэнерго” перед всеми предприятиями угольной промышленности”, – написал Камельчук.
Напомним, накануне и. о. министра энергетики Ольга Буславец встретилась с инициативной группой рабочих шахты “Надежда”.
Шахтеры обратились в министерство из-за задолженности по заработной плате у работников шахты “Надежда”. Минэнерго взяло под контроль ситуацию на шахте.
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