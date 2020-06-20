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Зеленский пообещал разобраться с зарплатными долгами шахтеров

Зеленский пообещал разобраться с зарплатными долгами шахтеров

Президент Владимир Зеленский вышел к шахтерам, которые митингуют под Офисом Президента, и пообещал разобраться с “Центрэнерго”, почему горнякам не выплачивают деньги.

Соответствующую видеозапись обнародовал в Facebook народный депутат из фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук.

“Дайте мне, пожалуйста, несколько дней. Я сейчас разберусь с “Центрэнерго”, почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой, к своим семьям. Я разберусь”, – сказал Зеленский.

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Камельчук поблагодарил президента за внимание к горнякам шахты “Надежда”.

“Наши просьбы были услышаны. Надеемся на быстрое решение вопроса задолженности “Центрэнерго” перед всеми предприятиями угольной промышленности”, – написал Камельчук.

Напомним, накануне и. о. министра энергетики Ольга Буславец встретилась с инициативной группой рабочих шахты “Надежда”.

Шахтеры обратились в министерство из-за задолженности по заработной плате у работников шахты “Надежда”. Минэнерго взяло под контроль ситуацию на шахте.

По материалам УКРИНФОРМ
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