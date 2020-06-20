В немецком городе установили уличные фонари, которые заряжают электрокары и мониторят качество воздуха

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В городе Эссен (Германия) возле городской филармонии и театра Аалто установили 15 интеллектуальных уличных фонарей, которые позволят подзарядить автомобиль, а также будут предоставлять данные о качестве окружающего воздуха и доступ в Интернет.
Проект реализовала компания E. ON, передает ruscable.
Умные уличные фонари, кроме освещения пространства и подзарядки электромобилей, способны управлять парковочными местами с помощью встроенной сенсорной технологии (Smart Parking), которая регистрирует занятость 140 парковочных мест вдоль трассы с 14 фонарями, а еще один фонарь, установленный на участке квартала Хюйссен (Huyssen Quarter), будет регистрировать наличие 15 дополнительных парковочных мест.
Информация будет отображаться на 6 цифровых экранах, установленных на мачтах. Кроме того, будет отображаться текущая информация о важных событиях и темах для города и горожан. Также на уличных фонарях будет установлена аварийная кнопка, соединяющая с круглосуточным Центром безопасности E. ON в случае возникновения опасных ситуаций или необходимости оказания срочной медицинской помощи.
Как отмечают в E. ON, инновационная технология призвана улучшить качество жизни граждан. «Современные уличные фонари могут использоваться для предоставления цифровых услуг, обеспечения безопасности и городской мобильности в общественных местах, – подчеркивают в компании. – Интегрированные в фонари электронные зарядные устройства увеличат число пунктов зарядки для электромобилей в городах, будут способствовать восстановлению деловой и общественной активности после пандемии коронавируса».
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