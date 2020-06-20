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А ваша компания готова к кибератаке? Инструменты информационной безопасности на Cybersafe.pandemic

А ваша компания готова к кибератаке? Инструменты информационной безопасности на Cybersafe.pandemic

По статистике всего 31% сотрудников проходят тренинги по кибербезопасности, а ведь больше половины кибератак происходят из-за незнания командой основ информационной безопасности. Получите инструменты организации безопасной удаленной работы команды и узнайте, как обучить ее основам кибербезопасности на online-ивенте Cybersafe.pandemic 25 июня.

Спикеры
Сооснователь школы этичных хакеров Cyber School и компании Cyber Unit Егор Аушев, Product Manager в компании Very Good Security Иринa Зяхор, руководитель практики консультирования по вопросам информационной безопасности и IT-рисков EY Дмитрий Лазученков, заместитель директора Украинской межбанковской асоциации членов платежных система ЕМА Олеся Данильченко и еще 8 экспертов по кибербезопасности.

Ежегодно организаторы – бизнес-медиа бюро Ekonomika+ собирают топовых экспертов по защите информации, чтобы обсудить актуальные решения защиты профессиональных и личных данных. В этом году ключевой темой стала пандемия и новая онлайн-реальность, которая заставила все компании без исключения пересмотреть существующую систему защиты и организовать безопасную удаленную работу команды.

На какие вопросы вы получите ответ на Cybersafe.pandemic:

  • как построить формализованные IT-процессы в бизнесе и внедрить методологию COBIT 5;
  • как избежать утечки чувствительных данных, используя подход “Zero data”;
  • как трансформировалась безопасность в 2020 году;
  • как определить аномальную активность в компьютерной сети и вовремя предотвратить кибератаку;
  • как организовать безопасность и эффективность при удаленной работе сотрудников.

Бизнес-медиа бюро Ekonomika+ всегда поддерживало предпринимателей, предоставляя доступ к знаниям и инструментам специалистов. Потому организаторы запустили формат участия FREE, по которому все желающие смогут получить доступ к выступлениям 4 спикеров бесплатно.

Особенность online-ивента Cybersafe.pandemic в том, что он соединил все преимущества живого мероприятия: максимальный эффект присутствия за счет трансляции с нескольких камер и онлайн-монтажа в режиме реального времени, моментальный доступ к презентациям, нетворкинг в закрытом Telegram-чате с более 400 экспертами, а главное – возможность проконсультироваться с экспертами в закрытом чате касательно внедрения кибербезопасности в своей компании!

Регистрируйтесь на online-ивент Cybersafe.pandemic и предотвратите кибератаку в своей компании.

По материалам Cybersafe pandemic
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