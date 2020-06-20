С начала года объем промышленной продукции Донецкой области уменьшился

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–мае 2020 года по сравнению с январем–маем предыдущего года сократилось на 13,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Это произошло вследствие значительного спада за последние два месяца, вызванного снижением как внутреннего, так и внешнего спроса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года объем произведенной в регионе продукции уменьшился на 23,1%, в мае – на 23,2%.

В мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался прирост производства на 1,9%, что обеспечено за счет существенного (на 38,8%) повышения нагрузки на генерирующие мощности электростанций области в единой энергосистеме Украины, а также некоторого оживления в металлургическом комплексе. Так, производство плоских полуфабрикатов из нелегированной стали увеличилось в мае по сравнению с апрелем 2020 года на 25,9%, плоских полуфабрикатов из легированной стали – на 38,2%, хотя по сравнению с маем 2019 года снижение составило соответственно 21,6% и 25,5%. Общий объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,6%, а против мая 2019 года он сократился на 20,4%.

Вместе с тем в мае усилилась отрицательная динамика производства в машиностроении. Выпуск машиностроительной продукции уменьшился по сравнению с апрелем 2020 года на 23,4%, по сравнению с маем 2019 года – на 40,5%.

С начала 2020 года спад зафиксирован во всех без исключения основных видах промышленной деятельности региона. Сократился по сравнению с январем–маем 2019 года объем продукции в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 0,6%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,5%, машиностроении – на 13,6%, производстве химических веществ и химической продукции – на 14,2%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,1%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 17,9%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 19,9%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 33,1%.

Добыча рядового угля в январе–мае 2020 года по сравнению с январем–маем 2019 года уменьшилась на 20,6% и составила 4,2 млн.т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 3,8 млн.т, что по сравнению с январем–маем 2019 года меньше на 16,4%.

Производство электроэнергии в январе–мае 2020 года составило 4,4 млрд.кВт·час, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года меньше на 24,6%.