OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.
Он утверждает, что решение о создании нового модельного ряда связано с запросами пользователей, которые желают приобрести качественный и надёжный смартфон, не переплачивая за ненужные им «навороты».
Сообщается, что семейство доступных смартфонов в первую очередь будет представлено в Европе и Индии. Позже бюджетные устройства доберутся и до Северной Америки. Команду разработчиков, занимающихся созданием доступных смартфонов возглавил Пол Юй (Paul Yu), который, вероятно, и будет представлять новые устройства.
Ожидается, что первым смартфоном в новом семействе станет OnePlus Nord, он же OnePlus Z, которому приписывают AMOLED-дисплей, квадрокамеру и чипсет Qualcomm Snapdragon 765G.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроектВчера, 10:04 - 5875 14
Границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июляВчера, 13:49 - 1049 7
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посолВчера, 11:29 - 2852 7
ПриватБанк запустил новую функцию в случае нехватки денег на карточкеПозавчера, 20:02 - 5763 4
Как изменится цена на доставку газа в разных областях (инфографика)Вчера, 19:00 - 474 3
Вступили в силу изменения в правилах регистрации места проживанияВчера, 16:03 - 12840 1
Кому готовы платить на фрилансе от 10 000 грн: актуальные предложенияВчера, 08:00 - 10649
Владельцам "еврономеров" предлагают новые льготы - законопроектВчера, 10:04 - 5875 14
Шмыгаль анонсировал постепенное уменьшение ставок по депозитам и кредитамВчера, 09:00 - 4499 2
Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посолВчера, 11:29 - 2852 7
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)Вчера, 13:35 - 941
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)Позавчера, 12:10 - 419
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 1016
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 493 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1891 1