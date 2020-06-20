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OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов

OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов

Соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.

Он утверждает, что решение о создании нового модельного ряда связано с запросами пользователей, которые желают приобрести качественный и надёжный смартфон, не переплачивая за ненужные им «навороты».

Сообщается, что семейство доступных смартфонов в первую очередь будет представлено в Европе и Индии. Позже бюджетные устройства доберутся и до Северной Америки. Команду разработчиков, занимающихся созданием доступных смартфонов возглавил Пол Юй (Paul Yu), который, вероятно, и будет представлять новые устройства.

Ожидается, что первым смартфоном в новом семействе станет OnePlus Nord, он же OnePlus Z, которому приписывают AMOLED-дисплей, квадрокамеру и чипсет Qualcomm Snapdragon 765G.

По материалам 3dnews.ru
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