Минфин снизил ставку по ОВГЗ и привлек в бюджет 6,2 млрд грн

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 23 июня Минфин привлек в госбюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили шесть выпусков ценных бумаг в гривне со сроком обращения от 3-х месяцев до 3-х лет.

“Наиболее ощутимое снижение доходности произошло по инструментам, которые Минфин не размещал неделю назад, а именно по 12-месячным и 9-месячным облигациям – на 100 базисных пунктов и на 80 б. п. соответственно.

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Средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментам уменьшилась до рекордно низкого уровня – 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% – по шестимесячным”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший спрос наблюдался на государственные облигации со сроком обращения один и два года.