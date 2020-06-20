В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен

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В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.
На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3686.
“28 апреля 2020 года вступили в силу изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», согласно которым максимальный размер наличных переводов был уменьшен с 15 000 до 5 000 гривен, что создало значительные неудобства для простых граждан Украины”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
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Как отмечается, с 28 апреля 2020 года анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.
“Например, пополнить банковскую карту наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карты можно только на сумму до 5000 гривен. Также пополнение наличными своей или чужой банковской карты в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карты с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность”, – поясняют авторы законопроекта.
Что предлагают депутаты:
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