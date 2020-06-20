0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен

В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен

В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3686.

“28 апреля 2020 года вступили в силу изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», согласно которым максимальный размер наличных переводов был уменьшен с 15 000 до 5 000 гривен, что создало значительные неудобства для простых граждан Украины”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Читайте также: Как изменились финмониторинг и платежи после 28 апреля

Как отмечается, с 28 апреля 2020 года анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

“Например, пополнить банковскую карту наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карты можно только на сумму до 5000 гривен. Также пополнение наличными своей или чужой банковской карты в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карты с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность”, – поясняют авторы законопроекта.

Что предлагают депутаты:

  • отменить лимит в 5 тысяч гривен и увеличить его до 25 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.
  • Закон предусматривает новые правила предоставления государственному регистратору информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) юридических лиц. Минюст опроверг ряд мифов, которые циркулировали в сети.
  • Как будут осуществляться переводы из-за границы на валютный счет читайте тут.
  • Как отметила заместитель главы НБУ Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, ведь все клиенты банков уже являются идентифицированными, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.