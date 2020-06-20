В мае падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2% – Госстат

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В мае 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле 2020 года падение составило 16,2%.
Об этом сообщает Госстат.
Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было немного меньше – 11,7% против 16,7% в апреле.
В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года к маю 2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа – 1,9%.
В общем, за первые 5 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.
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