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В мае падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2% – Госстат

В мае падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2% – Госстат

В мае 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле 2020 года падение составило 16,2%.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было немного меньше – 11,7% против 16,7% в апреле.

В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года к маю 2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа – 1,9%.

В общем, за первые 5 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.

Справка Finance.ua:

  • За январь-март 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
  • В феврале 2020 года индекс промышленной продукции составил 96,9% – на 1,5% меньше, чем в феврале 2019 года.
  • За январь 2020 года промышленность упала на 5,1%.
  • В 2019 году промышленное производство в Украине сократилось на 1,8%.
По материалам Економічна Правда
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