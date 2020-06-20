День финансов, 23 июня: "пиковые" времена по госдолгу, ипотечная ставка даже не 10%, первая инвестняня

Вторник, 23 июня. Как за окном дождь сменяет солнце, так и в финансовой жизни человека, и даже целых государств, бывают простые и не очень времена:

“Пиковые” времена по госдолгу. Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Пиковые выплаты придутся на III квартал. Из 6,220 млрд долларов выплат только 589 млн – долг Международному валютному фонду (МВФ). В 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 14,926 млрд долларов, из которых 10,709 млрд долларов – основная сумма долга, 4,217 млрд долларов – проценты.

“Укрзализныце” нужно 50 миллиардов господдержки ежегодно. В этом уверяет и. о. председателя правления госкомпании Иван Юрик. Кстати, в УЗ отмечают, что ежемесячные убытки АО “Укрзализныця” из-за карантина вырастут как минимум в полтора-два раза. Однако повышение тарифов на перевозку УЗ пока не будет инициировать.

Бизнес все еще в “минусе”. В Украине по результатам первого квартала 2020 года убытки крупных и средних предприятий составляют 4,9 миллиарда гривен, что зафиксировано впервые за несколько лет. Об этом сообщает НБУ. Ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, ведь 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий.

Финансовый мониторинг по новым правилам. Банки начали изучать транзакции украинцев после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не оформляют депозиты.

Кредитные ставки будут снижаться медленно. Банки не успевают за снижением учетной ставки НБУ. Как отмечает Михаил Власенко, председатель правления Идея Банка, если НБУ за короткий период снизил учетную ставку с 14% до 6%, то в кредитовании такое мгновенно и сразу не происходит. Плюс период пандемии наложил риски, которые не позволили банкам резко снизить процентные ставки. Но они будут снижаться.

Минуточку! Есть и хорошие новости 🌤️

Вопрос декларирования доходов. В Минфине сегодня рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов.

Ипотечная ставка даже не 10%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью властей является снижение ставки ипотеки до 5-7%, чтобы сдвинуть экономику с места. Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

Первая инвестняня. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква стал инвестиционной няней для канадской горнорудной компании Black Iron. По словам гендиректора Мэтта Симпсона, Президент Владимир Зеленский лично поддерживает проект Black Iron по реализации Шимановского железорудного проекта. Компания планирует построить на Шимановском месторождении комбинат.

Акция от ПриватБанка по бесплатному обслуживанию. Подключаете #cashless, получаете бесплатное обслуживание от ПриватБанка для бизнеса. Госбанк заявил, что вводит с начала июня и до конца августа текущего года нулевые тарифы на обслуживание тех предпринимателей, которые впервые подключат эквайринг. За три месяца экономия для предпринимателя составит как минимум 1 500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга.

Три “безвиза” с ЕС. По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Киев будет работать над внедрением еще трех “безвизов” на пути в Евросоюз – промышленного, продовольственного и авиационного. Отдельным приоритетом сейчас является “продовольственный безвиз”, потому что Украина адаптировала свое законодательство относительно качества, безопасности продукции.