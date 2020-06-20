Huawei придумала смартфон с подэкранной камерой и виртуальными кнопками

Китайская компания Huawei размышляет над смартфоном с нестандартным дизайном.

Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована в патентной документации.

В частности, описание аппарата появилось на сайтах Китайской ассоциации интеллектуальной собственности (CNIPA) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Как можно видеть на иллюстрациях, речь идёт о смартфоне моноблочного типа с полностью безрамочным дисплеем. Эта панель не имеет ни отверстия, ни выреза. Фронтальная камера должна располагаться непосредственно за экраном.



Фото: LetsGoDigital

Ещё одна особенность устройства — виртуальные кнопки управления. Небольшие секции экрана будут загибаться на боковые части корпуса — как раз в тех местах, где обычно размещаются клавиши включения/выключения питания и регулировки громкости. В патентной документации предлагаются два варианта размера таких боковых секций.



Фото: LetsGoDigital

Разумеется, функциональность виртуальных кнопок сможет изменяться в зависимости от типа используемого приложения или текущего состояния.

В тыльной части можно видеть камеру с тремя элементами в вертикальной ориентации. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, будет интегрирован непосредственно в область дисплея.