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Китай завершил создание собственной системы спутниковой навигации BeiDou

Китай завершил создание собственной системы спутниковой навигации BeiDou

Китай успешно вывел на орбиту искусственный спутник, завершив создание в космосе собственной системы глобальной навигации.

Об этом пишет Xinhua.

“Китай запустил последний спутник системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) из центра запуска спутников Сичан на юго-западе Китая, завершив развертывание собственной глобальной системы навигации”, – говорится в материале.

Отмечается, что запущенный спутник стал 55-ым в семье BeiDou, что на китайском языке означает “Большая медведица”. На орбиту его вывела ракета-носитель Long March-3B.

В центре контроля за полетами подчеркнули, что запуск был полностью успешным и стал 336-м для ракет этой серии.

По материалам УКРИНФОРМ
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