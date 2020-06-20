Китай завершил создание собственной системы спутниковой навигации BeiDou

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Китай успешно вывел на орбиту искусственный спутник, завершив создание в космосе собственной системы глобальной навигации.
Об этом пишет Xinhua.
“Китай запустил последний спутник системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) из центра запуска спутников Сичан на юго-западе Китая, завершив развертывание собственной глобальной системы навигации”, – говорится в материале.
Отмечается, что запущенный спутник стал 55-ым в семье BeiDou, что на китайском языке означает “Большая медведица”. На орбиту его вывела ракета-носитель Long March-3B.
В центре контроля за полетами подчеркнули, что запуск был полностью успешным и стал 336-м для ракет этой серии.
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