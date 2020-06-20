Mercedes-Benz вывел более дешевую версию электрокроссовера EQC (фото)

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До украинских автосалонов новый электрокар Mercedes-Benz еще не добрался, в родной Германии и остальных странах, где уже продается, доступен только в одном исполнении – EQC 400 4Matic, а китайским покупателям уже доступна новая версия.
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В Китае Mercedes-Benz EQC 350 4Matic уже продается по цене от 499 800 юаней (62 900 евро), что на 80 тысяч юаней или 10 100 евро дешевле электрокара с индексом 400. Отличаются две версии силовыми установками и уровнем оснащения. Младшему кроссоверу пакет опций от AMG не доступен.
Фото из открытых источников
Электромоторов у EQC 350, как и у старшей модели, по одному на каждую ось, однако их мощность составляет лишь 286 л.с., против 408 сил у EQC 400. За счет этого, новинка имеет худшую динамику разгона – 6,9 секунды против 5,1. Аккумулятор у 350-го такой же – на 79,2 кВт*ч, что обеспечивает пробег в 415 км на одном заряде.
Фото из открытых источников
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