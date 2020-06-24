Украинцы могут получить медпомощь за счет государства в частных клиниках

В Украине 517 частных медучреждений и врачей ФЛП оказывают медпомощь в рамках Программы медицинских гарантий, 713 тыс. украинцев уже заключили декларации с врачами первички в частных медучреждениях.

Об этом на брифинге сообщила директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.

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“Среди учреждений, с которыми НСЗУ заключило договоры на оказание медицинской помощи украинцам, не только коммунальные, но и частные заведении и врачи ФЛП. В частности, на сегодня договор с НСЗУ на помощь на первичном звене — терапевты, педиатры, семейные врачи — заключили 517 частных заведений и врачей ФЛП. И еще 63 медицинских учреждения, которые оказывают специализированную медпомощь. …На сегодня 713 тыс. украинцев заключили декларации с врачами ФЛП или врачами в частных заведениях. Общее количество таких врачей – 1 268 и 179 из них работают в селах “, – сказала Бойко.

Она отметила, что с начала старта медреформы на первичном звене количество частных медучреждений постоянно растет. Так, по данным НСЗУ, на начало 2019 года 204 частных медучреждения заключили договор с НСЗУ, на конец 2019 – 416.

“Это подтверждает, что частным врачам, частным медучреждениям интересно работать с НСЗУ и предоставлять услуги украинцам. Рост количества частных медучреждений стимулирует конкуренцию за пациента и заставляет медучреждения улучшать оказание медуслуг”, – сказала Бойко.

По данным НСЗУ, за оказание медицинской помощи в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) частные медучреждения и врачи ФЛП с начала года уже получили 177 млн грн

За государственный счет пациент получает у врача из частного учреждения первичной медпомощи или врача ФЛП следующий объем услуг, предусмотренный ПМГ: неограниченное количество посещений врача, когда пациенту это нужно; базовые исследования и анализы по определению врача, которые нужны пациенту, вакцинацию детей и взрослых в соответствии с календарем прививок.

Врач выписывает рецепты по программе “Доступные лекарства”, электронное направление к другим специалистам на проведение обследований. Это дает пациенту возможность получить эти услуги бесплатно.

Информацию о частных медучреждениях, которые оказывают медуслуги по Программе медицинских гарантий, можно узнать на сайте НСЗУ.