Фонд гарантирования судится с Рожковой и экс-руководителями Платинум Банка за 1,5 миллиарда

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Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск в Хозсуд Киева к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.
Об этом сообщает Finbalance.
Отмечается, что среди ответчиков – Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель главы НБУ), Константин Смольский (экс-председатель правления Платинум Банка) Григорий Гуртовой (эксглава наблюдательно совета) и другие.
По данным Фонда, объем требований кредиторов Платинум Банка, который признали неплатежеспособным в январе 2017 года, – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн.
На 1 июня 2020 года вкладчикам Платинум Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).
В ФГВФЛ обосновывают иск тем, что эксчиновники Платинум Банка, “в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений”, нанесли ущерб банку в размере 1,48 млрд грн, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.
Как считают в Фонде, среди таких решений были как кредитование некоторых компаний, так и “заведомо убыточные активные операции”: продление конечных сроков возврата кредитных средств (которые не были возвращены банку); перенесение сроков уплаты процентов с уменьшением ставки за пользование кредитными средствами.
В Фонде также считают, что совершение таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушению нормативов НБУ, банкротству Платинум Банка, причинению ущерба банку, вкладчикам и другим кредиторам, в т. ч. Фонду.
17 июня Хозсуд дал Фонду гарантирования пять дней на устранение недостатков искового заявления, в том числе – обоснование оснований для объединения исковых требований.
Напомним, в январе 2017 года Правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО “Платинум Банк” к категории неплатежеспособных.
В октябре 2018 года Окружной административный суд Киева признал законным вывод с рынка “Платинум Банка”.
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