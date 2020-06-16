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День финансов, 22 июня: больше услуг от «Нафтогаза», рейсы от Ryanair и Swiss, реестр розничных цен

День финансов, 22 июня: больше услуг от «Нафтогаза», рейсы от Ryanair и Swiss, реестр розничных цен

Понедельник, 22 июня. О новых услугах «Нафтогаза», рейсах для путешествий и правилах обслуживания клиентов банков.

Прогноз по инфляции и курсу доллара. Аналитики инвестиционной группы ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%. Индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году – на 5,3%. Курс гривны ожидается до 28-29 грн/$1. Вместе с тем, как заявил член Совета Нацбанка Виталий Шапран, перспектив для девальвации гривны к доллару пока нет.

Банки будут игнорировать нервных клиентов. В связи с введением в действие 28 апреля 2020 новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Индикаторы, по которым банк может отказаться проводить финансовые операции, по ссылке.

Больше услуг от «Нафтогаза». «Нафтогаз» планирует предоставлять украинцам практически все услуги, которые сейчас являются коммунальными. Как сообщили в компании, это электроэнергия, вывоз мусора и прочее.

Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев. Ryanair и Swiss сегодня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь. Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину: из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Отметим, авиакомпания Turkish Airlines также планирует возобновить полеты в Украину с 1 июля.

Новый реестр розничных цен. Кабмин принял постановление о мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость. На период карантина был запущен новый сервис по декларированию цен, а также дашборд, где украинцы могут отслеживать изменения стоимости товаров. Это касается товаров противоэпидемического назначения и товары существенной социальной значимости.

КГГА выделит деньги на новое жилье потерпевшим на Позняках. Сегодня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Также половину средств выделит правительство. Напомним, взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня.

По материалам Finance.UA
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