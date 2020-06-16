В Нафтогазе рассказали, что нужно для выхода на европейский рынок

В Нафтогазе рассказали, что для выхода на европейский рынок нужно выполнить ряд условий и убедить партнеров в том, что они соответствуют всем критериям работы на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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“Украина является перекрестком рынков. Мы хотим выйти на европейский рынок и быть там равноправным партнером. Видим себя как часть европейского энергетического союза. И у нас есть все предпосылки для этого. Но надо выполнить ряд условий. И главное – убедить наших партнеров, что мы – добросовестный и достойный партнер, отвечаем всем критериям работы на европейском рынке и внедряем европейское законодательство в практику”, – сказала советник председателя правления Нафтогаза Лана Зеркаль.

Напомним, председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что на сегодня во время низкого потребления газа и низких цен, настал идеальный момент для открытия рынка.