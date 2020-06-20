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Новая технология 3D-печати позволяет создавать органы прямо внутри человека

Новая технология 3D-печати позволяет создавать органы прямо внутри человека

Современные технологии 3D-печати позволяют создавать кости, органы и даже кровеносные сосуды. Однако все эти импланты необходимо хирургическим путём устанавливать в организм, что сопровождается серьёзными рисками для пациента. Новая разработка американских учёных позволяет печатать ткани прямо внутри человека.

Даже если орган будет напечатан идеально и подойдёт донору по всем параметрам, не вызвав отторжения иммунной системы, его установка требует хирургического вмешательства. Кроме того, повреждённые ткани нуждаются в длительном заживлении, что доставляет значительный дискомфорт. Также стоит учитывать возможность развития инфекции, которая способна осложнить работу всего организма. В ходе сотрудничества между несколькими крупными университетами США были созданы уникальные чернила, позволяющие печатать органы прямо внутри человека. Главная проблема, которая была решена, — это затвердение биочернил при температуре всего 36,6 градуса. В ходе экспериментов удалось получить нужный состав, способный принимать ту или иную форму под воздействием света внутри тела.

Прежде чем приступать к работе, специальный принтер проходит тщательное программирование, поскольку 3D-печать осуществляется без участия человека. Модернизации подвергся также и наконечник принтера, который каждый раз при проникновении в тело создаёт своеобразный «якорь», блокирующий вытекание чернил на поверхность. По словам исследователей, их технология позволит в будущем восстанавливать повреждённые органы без хирургического вмешательства.

«Разработка персонализированных тканей, способных восстанавливать различные травмы и недуги, очень важна для медицины. Представленный проект посвящён важной задаче создания подобной технологии и позволяет доставлять нужные материалы непосредственно внутрь пациента», — делятся итогами исследования учёные.

По материалам 4PDA
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