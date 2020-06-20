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В Китае стартовали испытания парящего в воздухе поезда

В Китае стартовали испытания парящего в воздухе поезда

В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке, которая движется по воздуху без контакта с землей. Проект был запущен китайской компанией CRRC Qingdao Sifang Co в Шанхае.

Информация об этом появилась в агентстве Синьхуа.

В Китае были начаты заводские динамические испытания прототипа поезда с магнитной подушкой при проектной скорости в 600 км/ч. Поезд движется в воздухе, не касаясь земли. Исследователи провели комплексные испытания тестового образца в различных режимах работы. Это событие знаменует собой крупный прорыв в развитии высокоскоростной левитационной транспортной системы, отметил представитель CRRC Qingdao Sifang.

Из-за некоторых конструктивных особенностей парящий поезд на магнитной подушке издает очень мало шума при движении. Минимальный радиус поворота составляет менее половины радиуса поворота обычных поездов метро, ​​поэтому транспорт будет более маневренным. “Эксплуатационное состояние поезда с магнитной подвеской удовлетворительное, его основные характеристики соответствуют проектным требованиям”, – отметил Дин Сансан, заместитель главного инженера проекта.

Сансан также сообщил, что высокоскоростная транспортная система с магнитной левитацией включает в себя такие подсистемы, как тяговый источник питания, управление поездом на основе связи и рельсовый путь.

Проект стартовал в июле 2016 года. В исследовании приняли участие более 30 предприятий, университетов и научно-исследовательских институтов из разных регионов страны. Прототип поезда с магнитной подушкой был изготовлен на линии совместного производства CRRC Qingdao Sifang в мае этого года.

По материалам Комментарии
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