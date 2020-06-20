Daimler задумался о новых массовых увольнениях сотрудников

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Мировой автогигант Daimler (бренд Mercedes) задумался о новых массовых увольнениях сотрудников.
Об этом пишет издание Automobilwoche со ссылкой на источники.
Под сокращение до 2025 года могут попасть до 10 тысяч работников концерна. Компания рассматривает возможность вывести на аутсорсинг IT-департамент, разработчиков и сотрудников, занятых в исследованиях.
До этого, в ноябре 2019 года, компания уже анонсировала планы сократить около 10 тысяч сотрудников до 2022 года, чтобы снизить расходы на 1,4 миллиарда евро. Решение было связано со стремлением концерна оптимизировать структуру, повысить эффективность и гибкость на фоне роста популярности электромобилей.
Рынок классических автомобилей в последние годы испытывает серьезное давление из-за разворота правительств по всему миру к «зеленой» политике и повышения спроса на электрокары. Кроме того, в 2020 году отрасль испытала серьезный удар из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала мировую рецессию и обрушила спрос на машины.
Кроме Daimler, о планируемых сокращениях объявили Audi, Opel, BMW, Nissan и Renault. Последний заявил, что если власти Франции не окажут компании помощь, она может исчезнуть. Париж уже заявил о планах предоставить компании кредит в размере пяти миллиардов евро.
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