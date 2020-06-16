На реализацию проектов ГФРР уже направили 2 миллиарда - Минфин

На реализацию проектов по программе Государственного фонда регионального развития (ГФРР) уже направлено 2 млрд грн из 4,9 млрд грн, предусмотренных на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“По состоянию на 19 июня по программе ДФРР выделены в полном объеме запланированные в расписании госбюджета 2 млрд грн. При этом распорядителями освоено лишь 432 млн грн из этой суммы”,- говорится в сообщении.

Согласно распоряжению Кабмина №211 от 26 февраля 2020 года, в этом году планируется реализовать 461 проект, половина из которых – в рамках программы Президента Украины «Большая стройка».

Отмечается, что средства ГФРР направляются на выполнение инвестиционных программ и объектов регионального развития, соответствующих приоритетам, определенным в Государственной стратегии регионального развития и соответствующих стратегиях развития регионов. Также средства направляются для проектов, имеющих целью развитие спортивной инфраструктуры, энергоэффективности государственных и коммунальных учебных заведений и медицинских учреждений, не менее 10% по каждому из направлений.

В свою очередь, согласно статье 22 Бюджетного кодекса, Минфин рекомендует Киевской городской и областным государственным администрациям как распорядителям бюджетных средств низшего уровня в пределах помесячного распределения средств ДФРР определять очередность финансирования проектов с учетом их социальной значимости, приоритетности и фактического состояния реализации. Это позволит до конца года ускорить надлежащее освоение всех средств, предусмотренных программой, и реализовать утвержденные проекты.