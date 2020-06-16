На реализацию проектов ГФРР уже направили 2 миллиарда - Минфин

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На реализацию проектов по программе Государственного фонда регионального развития (ГФРР) уже направлено 2 млрд грн из 4,9 млрд грн, предусмотренных на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Читайте также: Марченко отчитался в Раде относительно расходов средств из COVID-фонда
“По состоянию на 19 июня по программе ДФРР выделены в полном объеме запланированные в расписании госбюджета 2 млрд грн. При этом распорядителями освоено лишь 432 млн грн из этой суммы”,- говорится в сообщении.
Согласно распоряжению Кабмина №211 от 26 февраля 2020 года, в этом году планируется реализовать 461 проект, половина из которых – в рамках программы Президента Украины «Большая стройка».
Отмечается, что средства ГФРР направляются на выполнение инвестиционных программ и объектов регионального развития, соответствующих приоритетам, определенным в Государственной стратегии регионального развития и соответствующих стратегиях развития регионов. Также средства направляются для проектов, имеющих целью развитие спортивной инфраструктуры, энергоэффективности государственных и коммунальных учебных заведений и медицинских учреждений, не менее 10% по каждому из направлений.
В свою очередь, согласно статье 22 Бюджетного кодекса, Минфин рекомендует Киевской городской и областным государственным администрациям как распорядителям бюджетных средств низшего уровня в пределах помесячного распределения средств ДФРР определять очередность финансирования проектов с учетом их социальной значимости, приоритетности и фактического состояния реализации. Это позволит до конца года ускорить надлежащее освоение всех средств, предусмотренных программой, и реализовать утвержденные проекты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 69483 31
«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусор2 ч. назад - 438 4
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 5655 4
Названо лучшее в мире место для работы и бизнесаВчера, 22:34 - 2098 2
В ближайшие недели прототип приложения "РРО в смартфоне" будет доступен для тестирования5 ч. назад - 429 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 69483 31
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 5655 4
Фурса прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 16:22 - 3708 1
Какие марки авто предпочитают европейцы (инфографика)Вчера, 20:09 - 2936
SEAT представил электроскутер с запасом хода 125 км (фото, видео)13 ч. назад - 2180
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)Позавчера, 12:10 - 544
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 355 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1574
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 546 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9373 1