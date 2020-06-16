В Кабмин рекомендовали, когда украинцам начинать рабочий день

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Кабинет Министров рекомендует предприятиям начинать рабочий день для сотрудников в 9:00, 10:00, или в более позднее время в течение карантина.
Причина. Для ограничения скопления людей в общественном транспорте,
Об этом говорится в постановлении правительства №500.
Госрганы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную работу.
Начинать работу в 10:00 или позже рекомендуется предприятиям оптовой и розничной торговли, которые занимаются ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания, страховой деятельностью, учреждениям образования, оказания социальной помощи, искусства, спорта, а также предприятиям сферы развлечений и отдыха, говорится в постановлении.
Также органам местного самоуправления рекомендовано разработать или скорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.
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