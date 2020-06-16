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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины заметно оживился - Украэрорух

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины заметно оживился - Украэрорух

С 15 по 18 июня в воздушном пространстве Украины осуществлено 719 полетов.

Об этом сообщает государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины “Украэрорух” в Facebook.

“За первые 4 дня с начала недели авиатрафик в воздушном пространстве Украины заметно оживился. С 15 по 18 июня 2020 года было выполнено 719 полетов, Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из этих рейсов, выполненных с понедельника по четверг, было 230 внутренних, 246 международных и 243 транзитных.

“На прошлой неделе с 8 по 11 июня 2020 года – соответствующий показатель за эти четыре дня составлял 427 рейсов (137 внутренних, 111 международных и 179 транзитных)”, – добавляют на предприятии.

Украэрорух также отмечает, что в прошлом году в этот период над Украиной было осуществлено 4763 рейса.

Справка Finance.ua:

  • С 15 июня 2020 года Украина возобновила международное авиационное сообщение. Однако границы многих зарубежных стран еще остаются закрытыми, кроме того, введен ряд ограничений, которые страны устанавливают для иностранцев.
  • Восстановление внутреннего авиационного сообщения произошло 5 июня.
По материалам УКРИНФОРМ
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