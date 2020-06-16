Показали дизайн Rolls-Royce Special без зеркал заднего вида

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Инсайдеры недавно выложили в сеть интригующее изображение, показывающее загадочную новую модель Rolls-Royce.
На фото предстоящий Rolls-Royce, который немного отличается от любой из текущих моделей бренда.
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На фотографии показан интригующий дизайн крыши, который может состоять из дверей типа “крыло чайки” или отдельных стеклянных панелей как для пассажира, так и для водителя. Судя по фото, у транспортного средства нет традиционных боковых зеркал. Возможно, автомобиль получит камеры вместо зеркал.
Фото: znaj.ua
Хотя с этой точки зрения трудно судить о пропорциях автомобиля, он выглядит относительно небольшим и имеет всего две двери.
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