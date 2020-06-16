SEAT представил электроскутер с запасом хода 125 км (фото, видео)

Автопроизводитель SEAT решил последовать примеру своих коллег из Audi и BMW и представил семейство фирменных электроскутеров SEAT MO eScooter, который решает проблему последней мили и передвижений в городе.

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Модель SEAT MO eScooter 125 представляет собой классический электроскутер (электромопед). Электродвигатель с мощностью 9 кВт и крутящим моментом 240 Нм интегрирован в заднее колесо, его динамические характеристики соответствуют традиционному 125-кубовому мотоциклу. В результате модель способна разгоняться до 95 км/ч, но что более важно в городских условиях — разгон от 0 до 50 км/ч занимает всего 3,9 секунды.



Фото: itc.ua

Владелец может выбрать один из трех режимов движения (City, Sport, Eco), а также задействовать заднюю передачу, что полезно в условиях маневров на узких улочках. Объема багажника достаточно для размещения двух мотошлемов, владелец может выбрать один из трех вариантов расцветки скутера: Daring Red, Dark Aluminium или Oxygen White. Информация о движении и запасе хода выводится на цифровую приборную панель, рядом доступна пара USB-портов, отслеживать статус и местоположения скутера можно с помощью фирменного мобильного приложения.



Фото: itc.ua

Литий-ионный аккумулятор емкостью всего 5,6 кВтч обеспечивает запас хода до 125 км — по данным разработчиков, для среднестатистического жителя города этого достаточно для того, чтобы подзаряжать скутер всего раз в неделю. Интересно, что батарею можно заряжать непосредственно в электроскутере или же извлечь ее и зарядить дома отдельно — данная схема позволяет использовать модель для практически постоянной эксплуатации несколькими пользователями — перед поездкой достаточно заменить разряженную батарею на заряженную.