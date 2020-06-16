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На ремонт дорог местного значения есть 22 миллиарда - Шмыгаль

На ремонт дорог местного значения есть 22 миллиарда - Шмыгаль

Из государственного бюджета в 2020 году на ремонт и реконструкцию дорог местного значения выделено 22 млрд грн.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

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«В целом сейчас предусмотрено 22 млрд грн на ремонты, реконструкцию дорог местного значения. Мы также в министерстве (инфраструктуры – ред.) прорабатываем программу ремонта мостов, в том числе на дорогах местного значения», – сказал Шмыгаль.

По его словам, на местах следует подготовить на мосты и дороги местного значения соответствующую проектно-сметную документацию, и тогда правительство сможет выделять средства под конкретные проекты.

По материалам УКРИНФОРМ
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