День финансов, 19 июня: о структурных маяках от МВФ, ежегодном перерасчете пенсий, льготах для электрокаров

Под конец рабочей недели, 19 июня, хорошие новости для молодых пап, владельцев электрокаров и даже для пенсионеров.

Смена правил для мобильных операторов. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который регулирует отношения на рынке между государством, поставщиками и пользователями услуг. Планируется, что оператор будет сам определять, какое поколения связи использовать. При этом абоненты не будут получать нежелательных смс. А за рассылку спама предполагаются штрафы.

“Родительский отпуск” для пап. В Верховной Раде Украины разработали законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.

Документ предлагает ввести понятие “родительский отпуск”: при рождении ребенка – единовременный оплачиваемый, продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.

Льготы на ввоз электромобилей. С 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электрокаров продолжают свое действие. Напомним, 4 июня ВР приняла новый закон о таможенном тарифе. Согласно ему, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров.

Структурные маяки для Украины. Новая кредитная программа МВФ рассчитана на 18 месяцев. Средства – 5 млрд долларов – должны поступить в Украину четырьмя траншами. Решение о каждом следующем транше МВФ будет принимать исходя из того, насколько выполняются критерии эффективности и структурные маяки программы.

Ежегодному перерасчету пенсий быть. Пока в ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу», обещание про ежегодный перерасчет пенсий дал глава Минфина Сергей Марченко. Так, если верить его словам, индексация пенсий, которая в этом году была проведена в апреле, будет проводиться ежегодно.

Но не спешите сильно радоваться. Получателей пенсий и субсидий собрались хорошенько проверить. Более того, в Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Как получать минимальную цену в интернет-магазинах. Онлайн-покупки уже давно стали частью жизни многих украинцев. Во время карантина количество таких покупок увеличилось в разы. Правда с финансами все наоборот. Поэтому в новом видео на Youtube-канале Finance.uа мы решили рассказать о том, как получать минимальную цену в интернет-магазинах, используя разные сервисы и интернет-площадки. Это действительно помогает экономить.