Обыск в Ассоциации международных автоперевозчиков выявил "схемы" на более чем 300 миллионов

Служба безопасности Украины задокументировала финансовую сделку руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, в результате которой государству нанесен многомиллионный ущерб.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300миллионов гривень платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили “в тень” через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности”, – говорится в сообщении.

По заключению экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень.

Правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Обнаружены также черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.