Бюджетный комитет согласовал выделение 2,6 млрд грн на доплаты МВД

Парламентский комитет по вопросам бюджета согласовал выделение 2,6 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщила народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

“Оказывается протокола заседания нет, видео-фиксации – нет! Их бюджетный комитет никогда не ведет”, — написала депутат.

Перед тем Устинова отметила, что на заседание комитета пришел заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел в мае обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом о выделении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

В обращении указано, что «средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения», как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.