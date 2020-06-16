0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Бюджетный комитет согласовал выделение 2,6 млрд грн на доплаты МВД

Бюджетный комитет согласовал выделение 2,6 млрд грн на доплаты МВД

Парламентский комитет по вопросам бюджета согласовал выделение 2,6 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщила народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

“Оказывается протокола заседания нет, видео-фиксации – нет! Их бюджетный комитет никогда не ведет”, — написала депутат.

Перед тем Устинова отметила, что на заседание комитета пришел заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел в мае обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с официальным письмом о выделении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

В обращении указано, что «средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения», как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.