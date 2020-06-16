Харьковский аэропорт возобновил прием регулярных рейсов, куда уже можно полететь

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Харьковчане имеют возможность вылететь в Киев, Минск (Беларусь) и Будапешт (Венгрия) по состоянию на сегодня, 19 июня. Об этом сообщается на электронном табло Харьковского аэропорта.
Также 19 июня аэропорт ожидает принять самолет Wizz Air, рейс из Будапешта, – этот маршрут лоукоста пока будет единственным в Харькове в июне. График на июль предусматривает полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.
Прием внутренних регулярных рейсов аэропорт Харьков возобновил 15 июня. Единственный украинский маршрут Киев-Харьков ежедневно обслуживает «Роза Ветров» на самолетах Embraer 145.
На завтра, 20 июня, в расписании пока есть только утренний рейс до Киева.
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