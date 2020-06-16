В "Нафтогазе" озвучили перспективы в условиях спада на рынке газа

“Нафтогаз” имеет достаточный финансовый запас, чтобы пережить снижение цен на газ в текущем году. Об этом сообщил финансовый директор группы Петер ван Дрил во время пресс-конференции.

“В 4-м квартале 2019 года была определенная тенденция, которая должна была продолжиться и в 2020-м, и на протяжении нескольких лет. Но обстоятельства изменились, и не в пользу НАК”, – рассказал ван Дрил.

По его словам, возможность выйти на рынок, взять деньги у местных банков или прийти даже на европейские или американские рынки помогает компании оставаться на хорошей позиции и пережить спад. А также подчеркнул, что “Нафтогаз” имеет достаточно крепкий баланс, большой запас наличности в банке, в том числе для выплаты 39 млрд грн дивидендов в июне и низкий уровень задолженности.

“Это преимущество “Нафтогаза” – баланс очень мощный: мы готовы к спаду, и этот спад может занять больше года”, – добавил финансовый директор.