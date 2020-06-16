В МВФ сообщили, когда примут решение по новому траншу для Киева

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Первый обзор того, как Киев выполняет программу Stand-by, планируется на сентябрь этого года. И по его результатам Международный валютный фонд примет решение о выделении второго транша. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора пресс-офиса МВФ Джерри Райса.
“Эта программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь”, – сказал он.
Райс добавил, что условия для получения следующего транша указаны в документах программы, которые обнародованы в открытом доступе.
По его словам, новая программа МВФ нацелена на помощь Киеву в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19, и создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.
Напомним, МВФ утвердил программу поддержки Украины Stand-by сроком на 18 месяцев 9 июня. Общая сумма кредита составит $5 млрд. Через два дня фонд опубликовал текст меморандума. Согласно информации, после предоставления первого транша запланированы пересмотры программы – по итогам июня, сентября и декабря текущего года, а также июня 2021 года.
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