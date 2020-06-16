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С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

С 1 июля туристы из Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, лишь с соблюдением необходимых требований безопасности.

Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

“Посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками”, — говорится в сообщении.

В случае же выявления повышенной температуры во время температурного скрининга путешествующим будет предлагаться пройти тестирование на COVID-19.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве иностранных дел ожидают, что международное авиасообщение в первую очередь может восстановиться с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.
  • Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту “Киев” и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.
  • Польская авиакомпания LOT с июля восстанавливает полеты по маршруту Киев-Варшава. Рейсы будут отправляться пять раз в неделю.

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По материалам Finance.UA
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