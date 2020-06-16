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Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - Стефанчук

Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - Стефанчук

Проведение всеукраинского референдума может стоить ориентировочно 12 млрд грн соответственно к средней стоимости одного процесса выборов.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 18 июня.

“Сколько будет стоить проведение референдума, мы сейчас не можем сказать. Но мы знаем, что средняя стоимость одного процесса выборов, которые по структуре своей близки к референдуму, составляет ориентировочно 12 млрд грн. И мы должны понимать, что любой референдум не является дешевой задачей, поэтому, формируя вопросы на референдуме и определяя их важность, также необходимо всем быть ответственными за то, или готовы мы расходовать такие средства на выяснение какого-то вопроса”, – отметил Стефанчук.

В то же время на вопрос, будет ли осуществлен пересмотр бюджета в случае принятия закона о референдуме, первый вице-спикер уточнил, что это будет определять Министерство финансов, подав в парламент соответствующий законопроект.

“Вопрос бюджетирования любого процесса, конечно, должен планироваться, но реализовываться – только после того, когда будет правовое основание. Я думаю, что после того, как будет принят закон “О народовластии путем всеукраинского референдума”, безусловно, должно Министерство финансов просчитать стоимость одного референдума и внести законопроект о закладывании в бюджет Украины средств на ориентировочное количество. После того, как мы будем знать, сколько примерно референдумов будет проводиться в год, сумма, конечно, должна закладываться”, – пояснил политик.

По материалам УКРИНФОРМ
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