Уплата налога при продаже объектов незавершенного строительства: что изменилось

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Государственная налоговая служба разъясняет изменения в законодательстве по уплате налога при продаже объектов незавершенного строительства.
Об этом пишет 100realty.ua.Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу 23 мая 2020 согласно закону, принятому еще в январе.
Разъяснения касаются уплаты налога на доход, полученного от продажи объекта незавершенного строительства. Также устанавливаются его размеры и условия оплаты.
Что объясняет ГНС об уплате налога при продаже объектов незавершенного строительства:
В общем продажа объекта незавершенного строительства облагается налогом в порядке, определенном для объектов недвижимого имущества, а объекты незавершенного строительства включены в п. 172.1 ст. 172 Налогового кодекса.
Налоговая отмечает, что начисление налога при обмене недвижимости осуществляется исходя из цены, указанной в договоре, но не ниже оценочной стоимости такого объекта.
С 1 июля земельный налог придется платить по новому закону. С этой даты будут отменены определенные льготы для субъектов хозяйствования, работающих на единой системе налогообложения в части уплаты земельного налога.
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