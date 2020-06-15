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Уплата налога при продаже объектов незавершенного строительства: что изменилось

Уплата налога при продаже объектов незавершенного строительства: что изменилось

Государственная налоговая служба разъясняет изменения в законодательстве по уплате налога при продаже объектов незавершенного строительства.

Об этом пишет 100realty.ua.

Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу 23 мая 2020 согласно закону, принятому еще в январе.

Разъяснения касаются уплаты налога на доход, полученного от продажи объекта незавершенного строительства. Также устанавливаются его размеры и условия оплаты.

Что объясняет ГНС об уплате налога при продаже объектов незавершенного строительства:

В общем продажа объекта незавершенного строительства облагается налогом в порядке, определенном для объектов недвижимого имущества, а объекты незавершенного строительства включены в п. 172.1 ст. 172 Налогового кодекса.

  • Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового года объектов незавершенного строительства, при условии пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, не облагается налогом на доходы физических лиц.
  • Доход, полученный плательщиком налога от продажи в течение отчетного налогового года более одного из объектов недвижимости – незавершенного строительства, подлежит налогообложению по ставке 5%.

Налоговая отмечает, что начисление налога при обмене недвижимости осуществляется исходя из цены, указанной в договоре, но не ниже оценочной стоимости такого объекта.

С 1 июля земельный налог придется платить по новому закону. С этой даты будут отменены определенные льготы для субъектов хозяйствования, работающих на единой системе налогообложения в части уплаты земельного налога.

Справка Finance.ua:

  • Через четыре месяца после принятия Верховной Радой Закона (проекта №1210) о внесении изменений в Налоговый кодекс его подписал Президент и 22 мая официально опубликовал Голос Украины. Теперь это Закон № 466-IX и большинство его норм вступили в силу с уже 23 мая.
По материалам Finance.UA
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