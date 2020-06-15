День финансов, 18 июня: вся "соль" наличных на кассе от Привата, "письмах счастья" от налоговой, Рева, пенсии и "пирамида"

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Четверг, 18 июня. Почему Рева прогнозирует потерю накоплений для пенсионеров, и кому пригодится услуга “наличные на кассе” от ПриватБанка.
Рева разглядел финансовую пирамиду. По мнению бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, законопроект о накопительной пенсионной системе в Украине может привести к созданию финансовой пирамиды. Пенсионеры потеряют свои накопления, говорит Рева.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что сейчас для государства приоритетом является введение накопительной системы пенсий, ведь через 10-15 лет уже возникнут проблемы с пенсионными выплатами по текущей системе.
В чем “соль” наличных на кассе от Привата. Недавно ПриватБанк внедрил новый сервис – наличные на кассе. В банке сообщают, что сервис поможет уменьшить количество наличных денег, находящихся на руках, и средств, которые необходимо будет транспортировать и хранить в финансовом учреждении. Почему такой сервис выгоден как покупателям, так и продавцам, рассказал руководитель направления работы с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов на вебинаре FinUpdate выпуск 8: Новые технологии и клиентский сервис.
Не надо нам банкротов. Хотя бы на период карантина. Рада приняла в целом законопроект №3322, который запрещает открывать дела о банкротстве юрлиц-должников на период карантина и 90 дней после него. Также документ предусматривает приостановку начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами.
“Письма счастья” от налоговой. С 1 июля уведомления плательщикам ЕСВ о неуплате налога будут приходить по-новому. Плательщики, которые подают отчетность в электронном виде и прошли идентификацию онлайн в электронном кабинете, также будут получать в этом кабинете и требования об уплате ЕСВ.
Цены на газ. Формулу меняют. Кабмин изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. В формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион. В Кабмине отмечают, что это даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.
Прожиточный минимум. “Как на дрожжах”, но в несколько этапов? По словам председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, процесс повышения прожиточного минимума будет проходить в несколько этапов, поскольку быстро это сделать невозможно. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе, поэтому все это нужно комплексно учесть.
О ценах на газ и прожиточном минимуме подробнее рассказывает финансовый гуру Алексей Козырев в новом видео на YouTube-канале Finance.ua. Кроме того, он даст прогноз по курсу на следующую неделю.
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