Инструменты для увеличения конверсии покупок — советы от эксперта

Для того чтобы клиенты платили чаще, больше и лучше, надо правильно выбрать финансовые инструменты для своего бизнеса.

Об этом рассказал СМО Interkassa Андрей Шараевский на вебинаре “FinUpdate выпуск 8: Новые технологии и клиентский сервис. Как увеличить продажи в рознице”. Кстати, участники вебинара не только узнали больше об инструментах увеличения продаж в рознице, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – Binotel, MEGOGO, UFL.

Для чего нужна платежная система и какие функции она выполняет:

обслуживает покупателей, защищая от неудобств и сложностей, связанных с традиционными способами оплаты;

обеспечивает высокую платежно-пропускную способность и оперативное зачисление денег на баланс продавца;

обеспечивает одновременный доступ к более чем 50 платежным системам различных видов;

поддерживает разные валюты и помогает экономить на конвертации, позволяя настраивать продажи за рубежом.

Инструмент 1. По словам эксперта, чтобы проапгрейдить оплату картой, нужно воспользоваться одним из таких инструментов, как ApplePay, GooglePay или SamsungPay. Эти инструменты облегчают ввод платежных реквизитов, чтобы оплатить товар или услугу на любом сайте. И именно они добавляют 52% конверсии в покупки. Лидером среди этих трех вариантов является SamsungPay – пользователи выделяют его более быстрым и более удобным.

Почему это важно? Пользователь хочет приобрести товар и добавляет его в корзину, после чего хочет оформить свой заказ. И на этом этапе он видит, что надо вводить много данных — фамилия, имя, почтовые направления и много других дополнительных данных.

Читайте также: Как дешево покупать в интернете

Иногда владельцы магазинов совершают огромную ошибку, добавляя до 15 полей, которые надо заполнить, чтобы оформить заказ. Вышеуказанные инструменты позволяют избежать этого и сделать заказ в несколько кликов.

Инструмент 2. Телеграмм-бот для оплаты услуг и товаров сейчас пользуются большой популярностью. Чем он полезен:

нет никаких ограничений по функционалу;

автоматическое формирование счета;

гибкое АРІ и всесторонняя интеграция;

и всесторонняя интеграция; клиент чувствует себя комфортно;

относительно недорогая разработка.

Инструмент 3. Хотя в Украине достаточно хорошо развивается финтех и технология cashless, но 55% населения все еще предпочитают наличные. Поэтому терминалы тоже являются хорошим финансовым инструментом. Кнопка “оплатить наличными” может стать действительно удобной фичей для специфических аудиторий.

Больше инструментов в видео: