TRD выпустила набор тюнинга для нового поколения Toyota Venza (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Комплект включает передний и задний бамперы, новую решетку радиатора и боковые пороги, а также 20-дюймовые колесные диски и новый выхлоп.
В Японии Toyota продает Venza под именем Harrier, и на домашнем рынке производитель предлагает эту модель со спортивным декором.
Также доступны спойлер между стеклом и задними фарами, графическая полоса на кузове и решетка переднего бампера. Функциональная составляющая комплекта – “демпфер” от GR спереди, что улучшает комфорт и управляемость.
Toyota Venza 2021 построена на одной из вариаций модульной платформы TNGA. Новая Venza оказалась чуть больше RAV4 – 4740 мм против 4600 мм, при аналогичной колесной базе в 2690 мм. Автомобилю выделили безальтернативную гибридную силовую установку, состоящую из 2,5-литрового атмосферника и трех электромоторов. Вместе они продуцируют 222 к. с. мощности, потребление топлива в смешанном цикле не превышает 6 литров.
По уровню оснащения Venza опережает популярный RAV4. Старт продаж нового поколения Venza в США назначен на лето этого года. Цены не названы, однако можно предположить, что новинка расположится в ценовой иерархии между RAV4 и Highlander, то есть, будет стоить около 45 тысяч долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсийВчера, 08:48 - 1250 9
Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанкаВчера, 17:00 - 2188 7
За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грнВчера, 13:07 - 1088 7
Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникамВчера, 12:44 - 267 4
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июняВчера, 11:45 - 1846 4
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новомуВчера, 12:00 - 3129
Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанкаВчера, 17:00 - 2188 7
Wizz Air возобновляет полеты из УкраиныВчера, 11:00 - 2171
"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформыВчера, 16:03 - 2102 3
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июняВчера, 11:45 - 1846 4
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1158
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 329 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7964 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 613
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2614 2