TRD выпустила набор тюнинга для нового поколения Toyota Venza (видео)

Комплект включает передний и задний бамперы, новую решетку радиатора и боковые пороги, а также 20-дюймовые колесные диски и новый выхлоп.

В Японии Toyota продает Venza под именем Harrier, и на домашнем рынке производитель предлагает эту модель со спортивным декором.

Также доступны спойлер между стеклом и задними фарами, графическая полоса на кузове и решетка переднего бампера. Функциональная составляющая комплекта – “демпфер” от GR спереди, что улучшает комфорт и управляемость.

Toyota Venza 2021 построена на одной из вариаций модульной платформы TNGA. Новая Venza оказалась чуть больше RAV4 – 4740 мм против 4600 мм, при аналогичной колесной базе в 2690 мм. Автомобилю выделили безальтернативную гибридную силовую установку, состоящую из 2,5-литрового атмосферника и трех электромоторов. Вместе они продуцируют 222 к. с. мощности, потребление топлива в смешанном цикле не превышает 6 литров.

По уровню оснащения Venza опережает популярный RAV4. Старт продаж нового поколения Venza в США назначен на лето этого года. Цены не названы, однако можно предположить, что новинка расположится в ценовой иерархии между RAV4 и Highlander, то есть, будет стоить около 45 тысяч долларов.

